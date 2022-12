Prima Pagina IN Edicola: Lukaku torna con l’Inter e fa gol. Juventus rischio retrocessione!

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

«Juventus, ecco le prove». Clamoroso: il Procuratore Federale riapre l’inchiesta plusvalenze. Chiné chiede un nuovo processo a gennaio. Rischio retrocessione. In un ricorso di 106 pagine l’accusa di illeciti disciplinari: «Un sistema di compravendite per conseguire mediante artifizi risultati gonfiati». Il club risponde: «Dimostreremo tutta la nostra correttezza». Segna Lukaku per l’Inter è festa. Battuta la Reggina 0-2. Nel derby degli Inzaghi, il belga ritorna grande protagonista. Il gol anche Dzeko.

TUTTOSPORT

Lukaku gioca a tempo pieno e fa anche gol: l’Inter si carica. Verso il Napoli: a rete con Dzeko. 0-2 alla Reggina nella sfida tra Inzaghi. Per il belga pure un palo. Maignan: Supercoppa Italiana a rischio. Oggi gli esami per il francese: i casi Sportiello, Tatarusanu e Cragno.