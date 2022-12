Asllani, pochi minuti ma importanti per Inzaghi. Quale ruolo d’ora in poi?

Kristjan Asllani ha giocato quasi 20 minuti durante l’amichevole dell’Inter contro la Reggina. L’albanese non trova lo spazio voluto ma risponde bene in campo quando entra. Quale ruolo avrà nella seconda parte di stagione?

PANCHINA – Simone Inzaghi continua sulla linea intrapresa dopo l’infortunio di Marcelo Brozovic. In cabina di regia anche nell’amichevole con la Reggina è stato preferito Hakan Calhanoglu, lasciando nuovamente in panchina il giovane Kristjan Asllani. Il talento ex Empoli deve adattarsi alle scelte del tecnico e sfruttare il poco tempo a sua disposizione. Nel test vinto dall’Inter (vedi articolo), l’albanese ha ben impressionato, non solo nel suo classico ruolo da regista. Asllani ha avuto modo anche di partecipare in fase offensiva, trovando ben due volte il tiro da fuori area, che già in passato ha dimostrato di poter utilizzare. Nella prima occasione ha sfiorato il gol, sfortunatamente sventato dal portiere avversario. Spesso presente nella zona d’attacco, il centrocampista classe 2002 ha nuovamente dimostrato di poter giocare con l’Inter.

Asllani, quale ruolo in stagione?

RUOLO – Anche nella seconda parte di stagione si prospetta per il calciatore un ruolo da comprimario. Sarà il primo sostituto di Marcelo Brozovic in regia, che rientrerà tra pochi giorni dalle vacanze post-Mondiali. L’albanese non avrà ampio spazio in questo primo anno nerazzurro, ma Inzaghi ha già chiaro il programma per farlo crescere. Accanto a calciatori come il croato e Calhanoglu lo sviluppo del giovane è assicurato. Le partite giocate fino ad ora sono state 12 fino ad ora tra Serie A e Champions League: alcune più convincenti, come quella contro la Roma, altre meno, come quella con il Sassuolo. L’importante in casa Inter è avere pazienza, perché tra le mani si ha un futuro campione. Sarà impossibile lasciarselo scappare.