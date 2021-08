Foda (CT Austria): «Incredibile che Lazaro non si alleni con l’Inter»

Franco Foda, commissario tecnico dell’Austria, non ha convocato Lazaro dell’Inter in vista delle prossime gare di qualificazioni ai Mondiali 2022. Il CT si scaglia contro la società nerazzurra per non aver fatto allenare il giocatore austriaco

SITUAZIONE SCOMODA − Queste le parole di Foda su Lazaro: «Il problema con lui è che negli ultimi dieci giorni non ha nemmeno potuto allenarsi con la squadra, il che per me è davvero incredibile che succeda una cosa del genere in un club così grande. A quanto pare lo vogliono vendere. Ma non ha ritmo di gioco, non ha ritmo di allenamento. E’ una situazione molto scomoda per lui».

Fonte: Heute.at