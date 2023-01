Fiorentina di misura ai quarti di Coppa Italia: Sampdoria KO con Barak!

La Fiorentina vince 1-0 contro la Sampdoria e vola ai quarti di finale di Coppa Italia. Un rosso tra i doriani. Decide la rete di Barak. I viola incontreranno il Torino

DI MISURA − A Firenze va in scena il terzo ottavo di finale dei tre giorni di Coppa Italia dopo Inter-Parma e Milan-Torino. Tra Fiorentina e Sampdoria è partita combattuta, con i blucerchiati che al 21′ vanno vicini al gol del vantaggio con Rincon. Colpo di testa che spizza la parte alta della traversa. Quattro minuti più tardi arriva la rete però della Viola. Cross in area dalla destra, Jovic non riesce a colpirla e in mischia spunta Barak. È 1-0. Squadra di Italiano ancora pericolosa nel finale con lo stesso Jovic che prima si vede annullare un gol per offside e poi sfiora il raddoppio con un’ottima conclusione al lato di poco. Nella ripresa, la Fiorentina amministra bene il minimo vantaggio con la Sampdoria che fatica a farsi vedere dalle parti di Gollini. Tant’è che non si registrano vere e proprie palle-gol. Nel finale doppio giallo ed espulsione per Murillo. Viola che volano ai quarti di finale di Coppa Italia dove incontreranno il Torino.