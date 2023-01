Ferri ricorda Vialli: «Carisma, personalità e leader! Ho un solo rammarico»

A quasi una settimana dalla scomparsa di Gianluca Vialli, oggi è avvenuta a Roma una commemorazione in sua memoria. Lo ricorda l’ex Inter, oggi team manager nerazzurro, Ferri

IL RICORDO − Durante la commemorazione in memoria di Vialli, si è espresso così il team manager dell’Inter, Riccardo Ferri: «I ricordi sono tutti belli, Gianluca aveva carisma, personalità, uno spirito da leader vero. Da calciatore è uno di quegli attaccanti che ti levavano il sonno, veloce, non dava punti di riferimento, forte fisicamente e atleticamente. Soprattutto tanta personalità. Noi ci aspettavamo questa ondata di solidarietà ed affetto. Il rammarico è quello di non averglielo mai detto in vita, come accade a tante persone di personalità».