Mkhitaryan costretto agli straordinari contro il Verona: il punto

Henrikh Mkhitaryan sarà con molta probabilità tra i titolari del centrocampo dell’Inter per la gara contro l’Hellas Verona. L’obiettivo è infatti dare il giusto tempo di recupero a Barella e Calhanoglu.

RISERVA – Henrikh Mkhitaryan è arrivato quest’estate come riserva di lusso per il centrocampo di Simone Inzaghi. L’infortunio di Marcelo Brozovic, da cui ha recuperato per poi infortunarsi nuovamente, gli ha dato parecchio spazio. Nella sfortuna, l’armeno ha avuto modo di ambientarsi nella nuova squadra e nelle idee del tecnico nerazzurro. Probabilmente nei piani della società non avrebbe dovuto giocare tutte queste gare dal primo minuto.

NUMERI – In Champions League, Mkhitaryan ha giocato 5 partite dall’inizio. Inzaghi si è infatti affidato all’esperienza dell’ex Roma, ma soprattutto Manchester United, Arsenal e Borussia Dortmund. Anche in Campionato, su 15 partite in cui era disponibile ne ha giocate 9 negli undici iniziali. Per necessità, contro il Parma in Coppa Italia (vedi pagella) è stato costretto a giocare più di un’ora. Minutaggio che va a sommarsi a tutti i 90 minuti contro il Monza e gli 83 in casa contro il Napoli.

STRAORDINARI – Mkhitaryan molto probabilmente sarà costretto a giocare titolare contro l’Hellas Verona. Le situazioni di Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu verranno valutate in questi giorni. Difficile però che vengano rischiati in Campionato, anche in vista della Supercoppa contro il Milan in programma il 18 gennaio. Il calo nelle sue prestazioni è forse dovuto anche alla stanchezza. Sarà dunque fondamentale ritrovare al più presto i titolari centrocampo di Inzaghi.