Biasin: «Inter-Verona partita non scontata. Ma guai ad altri rallentamenti!»

L’Inter sfiderà il Verona in vista della 18esima giornata di Serie A. Ne parla Biasin, che dà una sua previsione sul match in programma sabato sera a San Siro

NON SCONTATA − Secondo Fabrizio Biasin, in collegamento su Leo Vegas News durante il format legato alle previsioni dell’imminente giornata di Serie A, ha parlato del match di San Siro: «Attenti a Inter-Verona, sulla carta sembra non esserci storia. Il Verona arriva da una buona prestazione ed è migliorata in questo inizio di 2023, l’Inter arriva da una maratona. Non è una partita scontata, ha dimostrato di avere qualche problema. Giocherà con circa 70 mila persone tifosi allo stadio. L’Inter non deve pensare che sia una partita vinta in partenza. In questa stagione ha mostrato grande attenzione contro le grandi e distrazione in fase difensiva in partite sulla carta abbordabili. Non si può più permettere altri rallentamenti».