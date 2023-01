Durante: «Tenevamo molto al passaggio del turno contro il Parma»

Francesca Durante ha parlato a Inter TV dopo il passaggio del turno in Coppa Italia femminile (vedi report) contro il Parma, anche in vista della gara contro la Sampdoria in Campionato.

IMPEGNO – Francesca Durante ha parlato riguardo il passaggio del turno di Coppa Italia: «È stato importantissimo. Tutta la società, le ragazze, ci tenevano molto. Sapevamo che sarebbe stato difficile contro il Parma in casa loro. Il risultato ci ha premiato giustamente. E’ stata una settimana impegnativa, abbiamo lavorato tanto. Stiamo cercando di migliorarci. Ho visto tantissimo impegno e tantissima dedizione da parte di tutti. Sarà una partita complicata contro la Samp. Ha delle ottime individualità, dobbiamo entrare decise sapendo ciò che dobbiamo fare». Queste le sue parole anche in vista della gara di Campionato contro la Sampdoria.