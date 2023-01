Mangiante: «Smalling? C’è impronta di Mourinho! Ad oggi una sensazione»

Oggi incontro a Trigoria tra l’agente di Smalling e la Roma per parlare del futuro dell’inglese. L’Inter rimane alla finestra. Ne ha parlato Mangiante, molto vicino all’ambiente giallorosso

INTENZIONE − Anche l’Inter guarda con attenzione il dibattito sul rinnovo di Smalling. Angelo Mangiante, in collegamento dall’Olimpico per Sky Sport 24, ha detto la sua sul futuro dell’inglese: «La Roma vuole tenere Smalling, c’è l’impronta di José Mourinho ma ci sono anche le richieste dell’entourage che punta ad un biennale o ad un triennale. Il giocatore ha anche l’opzione di rinnovare per un altro anno alle stesse cifre se arriva a disputare almeno il 50% delle partite. La mia sensazione è Smalling possa rimanere alla Roma, ma occhio da qui in estate. La situazione potrebbe evolversi se arrivassero offerte più importanti».