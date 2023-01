Bernabé, scoperta in Inter-Parma: talento da seguire per il centrocampo

La partita contro il Parma in Coppa Italia è da dimenticare sotto diversi punti di vista (vedi pagelle). Uno però degli aspetti positivi è la partita di Bernabé, centrocampista dei gialloblù.

CANTERA – Adrian Bernabé ha stupito a San Siro. Tra i giocatori del Parma ovviamente si riconosce subito Gigi Buffon. Gli altri sono hanno sicuramente meno fama. Chi si è messo particolarmente in mostra è proprio il numero 16. Il giocatore ha un passato non indifferente. Spagnolo, cresce nella cantera del Barcellona, arrivando fino agli under 18 dei catalani. Dopo è arrivato il passaggio alla squadra under 23 del Manchester City, con cui ha vinto una Premier League under 21.

NUMERI – Bernabé è un classe 2001, più maturo della sua età però in mezzo al campo. Contro i nerazzurri ha giocato 80 minuti e ha completato 33 passaggi. Fin da subito ha preso il centrocampo degli emiliani in mano, giocandosela alla pari contro quello dell’Inter. Un dribbling riuscito, 7 contrasti vinti e 2 falli subiti. Prova a creare le trame del Parma con sei lanci lunghi, di cui gliene riescono quattro. In Serie B per ora ha giocato 11 partite. Non è un centrocampista offensivo, preferisce scendere ad aiutare la difesa e aiutare la manovra. Profilo che sembra mancare ora come ora ala rosa dell’Inter.

PROFILO – Bernabé si è mostrato come un talento più che interessante. Da seguire quanto meno, anche in vista dei cambiamenti che l’Inter dovrà affrontare a centrocampo. Anche perché per colpa degli infortuni, i nerazzurri stanno giocando con tre trequartisti a centrocampo. Ciò va a spiegare anche alcune difficoltà della squadra, soprattutto nella fase difensiva.