Filippo Inzaghi: «Mio fratello all’Inter? Grande opportunità, scelta giusta»

Simone Inzaghi è il nuovo allenatore dell’Inter mentre suo fratello Filippo andrà ad allenare non lontano da Milano, nel Brescia di Cellino. Proprio l’ex allenatore del Benevento dice la sua sulla vicenda. Di seguito le sue dichiarazioni nella conferenza stampa di presentazione

SCELTA GIUSTA – Simone e Filippo Inzaghi alleneranno uno a Milano e l’altro a Brescia. L’ex tecnico del Benevento commenta l’approdo di suo fratello all’Inter: «Se ci siamo consigliati? Ci consigliamo sempre, ci sentiamo spesso. Non è che ci fosse molto da consigliarsi, sono cose molto personali. Per quanto riguarda Simone, tutti sanno cosa ha rappresentato la Lazio per lui. Però penso che dopo 21 anni e dopo 5 anni da allenatore sempre nella stessa squadra, arriva un momento in cui o cambi 10 giocatori oppure bisogna cambiare allenatore. Gli è capitata questa grande opportunità, penso che abbia fatto la scelta giusta. Quello che ha fatto alla Lazio rimane qualcosa di straordinario, ma quando ti chiama la squadra Campione d’Italia e sei in scadenza è giusto che tu possa valutare».