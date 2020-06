FIGC, secondo giro di ispezioni per la Procura...

FIGC, secondo giro di ispezioni per la Procura Federale: due squadre di A

Condividi questo articolo

La Procura Federale della FIGC prosegue le ispezioni nei centri di allenamento delle squadre di Serie A. Le verifiche riguardano ancora una volta la corretta applicazione del protocollo di sicurezza previsto. Ecco il comunicato ufficiale della FIGC.

SECONDO GIRO – La Procura Federale della FIGC continua l’ispezione in Serie A, verificando l’applicazione del protocollo di sicurezza nei centri di allenamento. Ecco il comunicato: “Prosegue il secondo giro di controlli degli ispettori della Procura Federale presso i centri sportivi dei club di Serie A per accertare la corretta applicazione dei Protocolli sanitari approvati dalla FIGC e validati dalle Autorità governative”.

SERIE A – Tra le squadre di Serie A, l’ispezione della FIGC oggi è arrivato al Verona e al Lecce: “Oggi i pool ispettivi della Procura si sono recati nei centri di allenamento di Hellas Verona e Lecce, dove hanno acquisito la documentazione sanitaria relativa ai tamponi e agli esami sierologici effettuati da tutti i componenti del gruppo squadra”.

FINO ALLA FINE – Infine, una specifica sulle altre squadre coinvolte: “Le ispezioni, a cui vengono sottoposte anche le squadre di Serie B e i club impegnati nei play off e nei play out del campionato di Serie C, continueranno sino alla fine della stagione”.