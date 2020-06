Sconcerti: “Nainggolan torna? Inter coperta con due top. Ha Eriksen”

Sconcerti ha parlato del momento di Radja Nainggolan e dei tanti rumors sulla possibile permanenza all’Inter nella prossima stagione. Il giornalista sottolinea l’abbondanza di trequartisti per Conte, a partire da Christian Eriksen. Di seguito le sue dichiarazioni

RITORNO E ABBONDANZA – Mario Sconcerti, dopo essersi concentrato su Parma-Inter, parla del futuro di Nainggolan: «Il Ninja può tornare a essere decisivo con la maglia nerazzurra? Ci sono Eriksen e Sensi, l’Inter è coperta in quel ruolo. Ha più peso l’aspetto fisico o la tecnica ora? La tecnica ha un forte peso, perché il gioco è più lento. Ma anche le squadre che hanno forza e sono inquadrate tecnicamente stanno facendo bene. Quelle più in difficoltà sono le ultime sei in classifica, che hanno preso solo 4 punti in queste prime partite. Le differenze tecniche pesano di più ora».