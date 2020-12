Ferri: “Inter, Real Madrid punto più basso! Darmian? Grande personalità”

Condividi questo articolo

Riccardo Ferri

L’Inter ha vinto contro il Borussia Monchengladbach nella penultima giornata della fase a gironi di Champions League. Riccardo Ferri – ospite negli studi di Canale 5 – commenta la prestazione dei nerazzurri e l’ottimo lavoro di Darmian. Di seguito le sue dichiarazioni

ORGOGLIO – L’Inter vince contro il Borussia Monchengladbach seppur rischiando nel finale. Riccardo Ferri commenta la prestazione dei nerazzurri: «Siamo abituati a queste prestazioni altalenanti. Quando l’Inter viene messa sotto pressione viene fuori l’orgoglio e la personalità di tanti giocatori che magari nel recente passato non lo hanno dimostrato. Sotto il punto di vista dell’impegno è stata una partita eccezionale, a tratti si è vista una squadra di grandissima qualità. Poi nei gol presi si ripetono sempre gli stessi errori».

PUNTO BASSO – Ferri prova a capire cosa sia scattato in casa Inter dopo la sconfitta con il Real Madrid: «econdo me si era toccato il punto più profondo, la partita con il Real Madrid non può essere d’esempio per pensare in grande. Credo che questa vittoria era molto importante perché vincendo in trasferta riesci ad affrontare il resto in maniera diversa e magari puoi allontanare alcune nubi».

IMPATTO – Per finire, Ferri parla dell’ottimo impatto di Matteo Darmian: «Ha avuto un impatto positivo sotto tutti i punti di vista. È arrivato in condizione splendida e si è ritagliato uno spazio da titolare con personalità e grande capacità di fare le due fasi. Questo ragazzo è riuscito a ricoprire tutta la corsia di destra, spesso arrivando alla conclusione. Oggi è stato molto bravo».