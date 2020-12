Costacurta: “Inter, bella partita. Lukaku? Si vede la sua leadership”

Alessandro Costacurta

Alessandro Costacurta, ospite negli studi di “Sky Sport” nel post partita di Borussia Mönchengladbach-Inter, promuove la prestazione dei nerazzurri. Ovviamente il protagonista principale è Lukaku.



UN LEADER – Alessandro Costacurta promuove in particolar modo la prestazione di Romelu Lukaku, vero leader di questa Inter: «Fanno ancora sperare i risultati di questo turno. Nessuno è eliminato, danno speranza per l’ultima giornata. Lukaku? Segna sempre lui, i tifosi dell’Inter lo cantavano a Maurizio Ganz. Questo giocatore ha fatto vedere anche stavolta la sua leadership. Si notano quelli che spingono e aggiustano la squadra. Vorrei aggiungere che anche Nicolò Barella sta crescendo. L’Inter ha fatto una bella partita, il fatto di aver fatto tre gol in Germania è segno di una squadra molto solida. Segue la partita col Sassuolo, sono state due partite giocate bene».