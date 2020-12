VIDEO – Vieri e Kallon replicano a Doni: l’Inter ribalta l’Atalanta

Christian Vieri

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 2 dicembre 2001. Con l’Atalanta è una sfida a viso aperto che cambia più volte padrone. I bergamaschi rimontano il vantaggio di Di Biagio con Doni, ma Vieri e Kallon nella ripresa contro-rimontano, chiudendo sul 2-4.

AVVIO ESPLOSIVO – Atalanta e Inter si affrontano senza paure il 2 dicembre 2001, e al 9′ gli ospiti sono già in vantaggio. La difesa bergamasca si muove male su una punizione dalla sinistra di Vratislav Gresko, e Luigi Di Biagio è libero di insaccare lo 0-1. L’Atalanta non ci sta, e in poco più di dieci minuti pareggia e va in vantaggio. Il protagonista indiscusso è Cristiano Doni, che al 16′ beffa Francesco Toldo con un pallonetto ravvicinato, e poi trasforma un rigore (dubbio) da lui stesso guadagnato. Un uno-due che tramortisce l’Inter, che riuscirà a svegliarsi solo dopo un’ora di gioco. Di Biagio e Francisco Farinos vanno vicini al gol del 2-2, con lo spagnolo che colpisce addirittura una traversa. Al 60′ Ivan Cordoba viene trattenuto nell’area dell’Atalanta: calcio di rigore netto, che viene trasformato da Christian Vieri. Il pareggio rinvigorisce gli uomini di Hector Cuper, e al 75′ avviene il sorpasso. Punizione dalla sinistra di Alvaro Recoba e imperiosa girata di testa di Vieri, che trova il 3-2. All’80’ c’è poi gloria anche per Mohamed Kallon, che trova una deviazione decisiva su un tiro dal limite. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” tutti i gol della partita: