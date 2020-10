Ferri: “Inter, assenze pesano ma no equilibrio. Lukaku fa reparto da solo”

Riccardo Ferri

L’Inter non va oltre il 2-2 con il Borussia Monchengladbach nella prima giornata della fase a gironi di Champions League. Riccardo Ferri, ospite negli studi di “Pressing Champions League” su Canale 5, dice la sua sulla prova dei nerazzurri. Di seguito le sue dichiarazioni, su Lukaku e Conte in particolare.



POCO EQUILIBRIO – L’Inter non batte il Borussia Monchengladbach nell’esordio in Champions League. Riccardo Ferri valuta la prestazione dei nerazzurri: «Si è rivista un’Inter a trazione anteriore. Quando si perde palla si fa fatica a dare una mano, linea difensiva molto alta. Esterni che spingono molto e partecipano alla fase offensiva, questo comporta dei problemi in fase di equilibrio e quindi l’Inter tende a concedere di più. Romelu Lukaku? Un punto di riferimento per la squadra, si è fatto anticipare poco, tiene palla ed è generoso. Si dà da fare. Fa reparto da solo ed è concreto».

OBIETTIVO – Ferri si concentra dunque su quello che dovrà essere il compito di Antonio Conte nelle prossime settimane: «Devo dire che la capacità di giocare certe partite è nelle corde dell’Inter, ci sono tanti giocatori con esperienza ma non basta solo quello. Serve una squadra che abbia equilibrio tra le due fasi, quindi Conte deve ricercare quello. È chiaro che anche l’assenza di Alessandro Bastoni è pesata tantissimo. Sia Conte sia la società non si sono mai lamentati finora, ed è una novità anche questa però è abbastanza oggettivo che le assenze pesano molto».