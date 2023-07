Ferdinand: «Guardiola ha preparato la finale guardando Onana»

André Onana è prossimo a lasciare l’Inter. Il Manchester United è in pole per il portiere, Rio Ferdinand ne ha parlato sul canale Youtube Five.

CAPACITÀ – Rio Ferdinand parla così: «L’ho visto molto all’Ajax quando Erik ten Hag era l’allenatore. Onana è in grado di giocare da dietro e il Manchester United ha preso molte volte gol in queste situazioni. Ten Hag ha cercato di portare questo modo di giocare ed impostare con il portiere anche contro il pressing avversario. C’è bisogno per questo di un estremo difensore in fiducia, calmo, autoritario e Onana lo è assolutamente. Dopo la finale di Champions League ho parlato con Pep Guardiola e mi ha detto che ha preparato il match con l’Inter guardando al camerunense. Esistono pochi portieri che richiedono una tattica precisa per affrontare il loro gioco dal basso».