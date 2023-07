VIDEO – La Serie A ricorda il bolide di Calhanoglu a Verona!

Hakan Calhanoglu è stato protagonista assoluto di questa stagione dell’Inter. Meno gol, ma tanta sostanza e qualità in cabina di regia. La Lega Serie A su Twitter ricorda un suo bolide, precisamente a Verona.

GOL – La stagione 2022/2023 è finita il 10 giugno per l’Inter, purtroppo con la sconfitta più cocente degli ultimi anni in finale di Champions League. Nonostante la notte di Istanbul non si può non ringraziare i calciatori per ciò che è stato fatto. Uno dei protagonisti è stato Hakan Calhanoglu, maestro fin da ottobre in cabina di regia senza l’infortunato Marcelo Brozovic. La Lega Serie A sul proprio canale inglese di Twitter ha voluto ricordare il suo splendido gol di Verona a maggio.