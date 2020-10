Eto’o: “Mourinho? Non ce ne sono come lui! Inter club più grande d’Italia”

Condividi questo articolo

Samuel Eto’o Inter-Livorno

Eto’o è stato uno degli eroi del Triplete dell’Inter targata Mourinho. Il camerunense – interpellato da sport24.ru – parla dell’impresa nerazzurra e delle capacità del tecnico portoghese. Di seguito le sue dichiarazioni

SPECIALE – Samuel Eto’o torna a parlare del trionfo in Champions League con l’Inter di José Mourinho. L’ex attaccante nerazzurro risponde per le rime quando l’intervistatore definisce la sua ex squadra di “media fascia per gli standard della Champions”: «Cosa ha di speciale Mourinho? È un allenatore speciale, non ce ne sono più come lui. Proprio per questo si chiama Special One, assolutamente meritato. Come ha fatto a trionfare una squadra di media fascia? A proposito, l’Inter non è mai stato un club medio! È il club più grande d’Italia. È logico che con una squadra del genere Mourinho abbia vinto la Champions League».

Fonte: sport24.ru