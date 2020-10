Genoa-Inter, terapie per Sanchez: la situazione. Un altro da valutare – Sky

Genoa-Inter è la sfida in programma sabato alle ore 18.00, valida per la quinta giornata di Serie A. Paventi – intervenuto nel corso della diretta di “Sky Sport 24” – fa il punto su Salchez e Sensi, entrambi in dubbio per il match di campionato. Di seguito le sue dichiarazioni

PROBLEMI – Genoa-Inter è la sfida in programma sabato. Antonio Conte, che attende i risultati dei tamponi di Roberto Gagliardini e Ashley Young (vedi articolo), deve fare i conti anche con i problemi di Alexis Sanchez e Stefano Sensi: «I due che potrebbero recuperare, vale a dire Gagliardini e Young, qualora fossero negativi al tampone dovrebbero fare una serie di esami per ottenere l’idoneità. Quindi mi sembra difficile possano esserci sabato. Qualora fossero negativi, potrebbero tornare utili per la trasferta di Kiev in Champions League. Gli altri, giocatori e gruppo squadra, aspettano i risultati dei tamponi. Domani si saprà anche il risultato di Milan Skriniar per capire quando può tornare a Milano in caso di negatività. Poi bisogna valutare sia Sensi che Sanchez. Oggi il cileno ha fatto terapie, solo domani capiremo l’entità del problema. E’ molto difficile che possa esserci contro il Genoa. Per Sensi è un affaticamento, anche per lui domani si capirà meglio».