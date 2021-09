Esposito non recupera: assente per il debutto in Conference League

Sebastiano Esposito non ci sarà questa sera nel debutto del suo Basilea in Conference League, contro il Qarabag. L’attaccante di proprietà Inter è infatti ancora ai box dopo l’infortunio subito contro lo Young Boys.

ANCORA INDISPONIBILE – Non ha recuperato Sebastiano Esposito in vista del debutto di questa sera del Basilea in Conference League. L’attaccante di proprietà Inter è infatti ancora ai box per l’infortunio occorsogli al 68′ della sfida di Super League svizzera contro lo Young Boys. Si tratta del secondo match consecutivo che vede la sua assenza, dopo l’1-1 dello scorso 12 settembre in trasferta contro il Lugano.