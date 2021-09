Inter-Bologna, seduta tattica per gli uomini di Mihajlovic. Due assenti

Prosegue la preparazione a Inter-Bologna di sabato. Seduta di allenamento odierna per gli uomini di Sinisa Mihajlovic con due giocatori indisponibili, ovvero Kingsley e Schouten.

PREPARAZIONE – Mancano solo due giorni a Inter-Bologna, partita in programma sabato a San Siro. I rossoblu, agli ordini del tecnico Sinisa Mihajlovic, hanno svolto una seduta tattica con un focus anche sui calci da fermo. Due i giocatori che non hanno preso parte alla seduta: Michael Kingsley (solo terapie per lui) e Jerdy Schouten che ha effettuato un allenamento differenziato.