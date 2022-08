Esposito non incide e l’Anderlecht crolla: sconfitta in trasferta

Dopo i festeggiamenti per la qualificazione alla fase a gironi di UEFA Champions League, l’Anderlecht crolla in campionato. Contro il Saint-Gilloise arriva un 2-1: Esposito in campo per 90′ ma senza incidere.

SCONFITTA – Perde in trasferta l’Anderlecht, nella sfida di campionato contro il Saint-Gilloise. Non riesce a incidere Sebastiano Esposito che, nonostante sia rimasto in campo per tutti e 90 i minuti della partita, non ha trovato né la via del gol, né un assist. A segnare nel 2-1 finale ci ha pensato infatti Murillo su assist di Arnstad. Un gol che ha soltanto dato l’illusione del pareggio (dopo l’1-0 segnato dai padroni di casa al 2′), dal momento che al 31′ il Saint-Gilloise ha trovato il sigillo che si è poi rivelato decisivo.