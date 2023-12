Esposito, doppietta (con eurogol) da tre punti! Sampdoria vince col Lecco

Sampdoria-Lecco è terminata con il punteggio di 2-0: protagonista di giornata Sebastiano Esposito, attaccante blucerchiato in prestito dall’Inter, autore di una doppietta

SCONFITTA – La Sampdoria torna a vincere in campionato. Contro il Lecco, i blucerchiati, si impongono per 2-0 Protagonista di giornata è certamente Sebastiano Esposito: l’attaccante, in prestito ai blucerchiati dall’Inter, è autore di una doppietta. Il primo gol, arrivato al 39′ del primo tempo è una vera e propria perla: l’attaccante salta un difensore e calcia da lontano, con il pallone che si insacca all’incrocio dei pali. La doppietta arriva al 71′ della ripresa: palla di Verre per Esposito, che in area salta un difensore e segna di sinistro a giro sul secondo palo. Nel finale di partita c’è gloria anche per Filip Stankovic: all’85’ l’altro prestito Inter nega con una splendida parata il gol del possibile 2-1.