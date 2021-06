Eriksen, Deschamps (CT Francia): «Intervento staff medico decisivo»

Didier Deschamps, CT della Francia, ha parlato del malore in campo di Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter, durante Danimarca-Finlandia.

STAFF MEDICO – Queste le parole ai microfoni di Téléfoot da parte di Didier Deschamps, CT della Francia, sul malore di Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter, durante Danimarca-Finlandia. «Bisogna sottolineare il notevole lavoro dello staff medico sul posto. I secondi sono contati, e il loro intervento è stato decisivo per avere Eriksen in vita oggi. Bene per lui, per la sua famiglia, e anche per il calcio».

Fonte: Twitter Téléfoot