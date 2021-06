Federazione danese ha parlato con Eriksen: è stabile e resta in ospedale

La Federazione danese tramite il proprio profilo Twitter ha comunicato un aggiornamento sulle condizioni di Christian Eriksen.

CONDIZIONI STABILI – Eriksen è in condizioni stabili e viene tenuto sotto osservazione in ospedale per ulteriori analisi. Questo è l’ultimo aggiornamento che la Federazione danese ha comunicato sulle condizioni del centrocampista. Ecco il post su Twitter dal profilo ufficiale:

Update regarding Christian Eriksen. pic.twitter.com/YuKD9hS9LV — DBU – En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 13, 2021