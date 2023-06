Ergun (ds Galatasaray): «Finale Champions League, tifo Inter! Con l’allenatore…»

Cenk Ergun, Direttore Sportivo del Galatasaray campione di Turchia, su Sky Sport ha commentato così l’importanza di giocare la finale di UEFA Champions League a Istanbul

DA ISTANBUL – Cenk Ergun ha parlato così in vista della finale tra Manchester City e Inter: «Abbiamo aspettato tanto una finale a Istanbul, sono stato a Milan-Liverpool ma spero che stavolta un’italiana vinca. Chi tifano i turchi in finale? In finale quest’anno ci sono due turchi: Calhanoglu e Gundogan. Le nuove generazioni di turchi tifano Manchester City ma la mia tifa Inter. Sono stato a Milano per i quarti di finali e per la semifinale sono andato con l’allenatore del Galatasaray, (Okan Buruk, ndr) ex giocatore interista».