Enrico Ruggeri cuore Inter: tesserato dal Sona per giocare con Maicon!

Enrico Ruggeri fa registrare una nuova pagina della sua carriera extra musicale. O almeno ha posto le basi, grazie al Sona. Da oggi è un nuovo compagno di squadra di Maicon, di cui ha sempre apprezzato le gesta in maglia Inter

COPPIA NERAZZURRA – Oltre a essere un apprezzato cantautore e personaggio televisivo, Enrico Ruggeri è anche un noto tifoso nerazzurro. E di certo il comunicato odierno del Sona Calcio, squadra veneta di Serie D, spiazza un po’ tutti: “Il Sona Calcio comunica che è stato tesserato – nelle ultime ore della campagna trasferimenti – per la corrente stagione agonistica, il giocatore Enrico ‘Rouge’ Ruggeri, Presidente e calciatore della Nazionale Cantanti oltreché cantante di livello internazionale. L’atleta sarà molto presto a disposizione di mister Filippo Damini per gli allenamenti settimanali. Potrà giocare in Serie D? Questo è il sogno di Enrico Ruggeri ma come sempre deciderà il Mister (e in questi casi anche il Presidente)”. Lo stesso Ruggeri ha commentato la notizia del tesseramento confermando: “Un sogno che si realizza”. Il sogno? Giocare in Serie D con… Maicon! L’ex terzino destro dell’Inter è approdato al Sona a gennaio ed entro fine stagione potrebbe giocare al fianco del nuovo acquisto. Da interisti, non ci resta che aspettare e tifare per loro. E per il Sona.