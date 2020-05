Engelmark (Ex all. Kulusevski): “Juventus lo ha voluto di piÃ¹. Inter…”

Engelmark (Ex all. Kulusevski): “Juventus lo ha voluto...

Andreas Engelmark, ex allenatore di Dejan Kulusevski ai tempi delle giovanili del Brommapojkarna – in Svezia -, ha parlato al portale Spazioj.it dei motivi per i quali il giocatore del Parma ha scelto di firmare per la Juventus preferendola all’Inter.

MOTIVAZIONI – A lungo conteso tra Juventus e Inter, Dejan Kulusevski ha scelto i bianconeri. Sulle ragioni della sua scelta ha voluto fare ulteriormente chiarezza Andreas Engelmark, suo ex tecnico nelle giovanili del Brommapojkarna dove ha militato prima di sbarcare in Italia, all’Atalanta. Ecco le sue parole: «Ha scelto la Juventus innanzitutto perché è stata la squadra che lo ha voluto di più, sono stati molto sicuri di questo. Poi è la squadra più vincente d’Italia, storicamente è un club importantissimo. Dejan vuole vincere e vuole farlo al massimo livello, deve fare il salto di qualità. Non ha scelto l’inter perché la collocazione tattica sarebbe stata più complessa: avrebbe agito più da mezz’ala oppure da esterno di destra in un 3-5-2, avrebbe fatto più fatica a sfruttare la sua caratteristica principale di tagliare dentro al campo per andare al tiro».

