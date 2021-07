Emerson Palmieri, il Napoli si gioca un jolly per battere la concorrenza? – CdS

Tra le colonne del “Corriere dello Sport” oggi viene fatto il punto della situazione riguardo Emerson Palmieri. L’azzuro da tempo è seguito dall’Inter e dal Napoli, quest’ultimo però avrebbe un jolly da giocarsi.

UN JOLLY – Emerson Palmieri torna in Serie A? Il calciatore come ormai noto da tempo è in uscita dal Chelsea, e diversi club sarebbero sulle sue tracce. Tra le altre, anche l’Inter che segue anche il suo collega, Marcos Alonso. Attenzione a Luciano Spalletti, il nuovo tecnico del Napoli ha già allenato il ragazzo ai tempi della Roma. I rapporti tra Napoli e Chelsea sono eccellenti, soprattutto dopo il “favore” Jorginho, giocatore promesso al Manchester City e poi acquistato da Abramovic. Prima però il Napoli dovrà pensare a cedere qualche giocatore, poi si capiranno i reali margini di intervento per l’acquisto del terzino. Inter resta alla finestra.

Fonte: Corriere dello Sport

