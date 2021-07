Keita-Inter, richiesta di Inzaghi. Raspadori obiettivo, Sanchez in bilico – TS

L’Inter è alla ricerca di un tassello per completare il reparto offensivo. Secondo quanto riferito dal “Tuttosport” Keita Balde, nell’ultima stagione alla Sampdoria, è un’idea concreta. Raspadori resta un obiettivo. Da monitorare la situazione relativa ad Alexis Sanchez

MERCATO – L’Inter, parallelamente alla ricerca di un esterno, vuole completare il reparto offensivo. La squadra nerazzurra, secondo quanto riferito dal “Tuttosport”, è alla ricerca di un attaccante di sicuro affidamento da affiancare a Lukaku e Lautaro Martinez. Il nome più caldo è quello di Keita Balde, attaccante del Monaco che nell’ultima stagione ha giocato nelle fila della Sampdoria. Il senegalese sarebbe una precisa richiesta di Inzaghi, che ha lavorato con lui alla Lazio nella stagione 2016/17. Il possibile arrivo low cost di Keita non escluderebbe il possibile approdo in nerazzurro di Raspadori, profilo su cui la società sta lavorando alacremente.

USCITA – In uscita da monitorare la situazione relativa ad Alexis Sanchez. Secondo quanto riferito dal “Tuttosport” Inzaghi punta sul cileno che, però, non da garanzie fisiche, come dimostra il suo ultimo infortunio patito in Copa América. Il numero 7 nerazzurro, inoltre, ha uno stipendio pesante per le casse societarie. Saranno settimane di riflessione.

Fonte: Federico Masini – Tuttosport