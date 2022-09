Dzeko e il buon avvio di stagione con l’Inter, un retroscena sull’inizio – CdS

Dzeko non era certo segnalato fra i possibili titolari dell’Inter fino a venti giorni fa, quando poi si è infortunato Lukaku. Adesso, però, il numero 9 si sta facendo valere e il Corriere dello Sport rivela un retroscena di inizio stagione.

VOLONTÀ CHIARA – In estate si era parlato, in concomitanza con il ritorno di Romelu Lukaku, di una partenza imminente per Edin Dzeko. Doveva essere lui il sacrificato nell’attacco dell’Inter per poter ingaggiare anche Paulo Dybala, poi però finito alla Roma. In realtà, la volontà dell’attaccante bosniaco non è mai stata quella di andarsene. Anzi. Il Corriere dello Sport ricorda come Dzeko si sia presentato in anticipo in ritiro, tagliandosi qualche giorno di vacanza. Questa è stata la mossa che ha fatto capire a tutti come volesse restare, adattandosi anche a un ruolo non di primo piano. Dzeko ha pure mantenuto la maglia numero 9 e martedì in Viktoria Plzen-Inter ha segnato il suo secondo gol stagionale dopo quello al derby: ora punta alla rete numero cento in Serie A.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti