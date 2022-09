Barella in campo dopo il fallo da rosso: gli aggiornamenti per Udinese-Inter – TS

C’era un po’ di apprensione sul fronte Barella dopo il fallo di Bucha che ha portato all’espulsione di quest’ultimo martedì contro il Viktoria Plzen. Tuttosport dà le condizioni del centrocampista in vista di Udinese-Inter.

ALLARME RIENTRATO – Nicolò Barella non ha avuto particolari conseguenze dall’intervento sulla tibia di Pavel Bucha. Rimasto molto dolorante al momento del fallo che ha portato all’espulsione (col VAR), il centrocampista è uscito al 72′ sostituito da Roberto Gagliardini. Le sue condizioni non preoccupano: Tuttosport informa come si sia allenato ieri in gruppo. Per Barella si è trattato solo di una botta, quindi per Udinese-Inter non ci saranno problemi per una presenza dal 1′.

Fonte: Tuttosport – f.m.