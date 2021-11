Dzeko, Bosnia preoccupata. Niente allenamento: la situazione

Dzeko è uscito prima nel derby a causa di un infortunio muscolare. L’attaccante bosniaco è comunque partito per gli impegni con la sua nazionale. Ecco le ultime sulle sue condizioni fisiche secondo quanto riportato da sportsport.ba

SITUAZIONE – Preoccupazione in casa Bosnia-Erzogovina per le condizioni fisiche di Edin Dzeko. L’attaccante dell’Inter – così come tutti i compagni di nazionale che hanno giocato ieri – non si è allenato. Previsti in giornata invece i classici esami strumentali con l’Inter che guarda interessata e spera in un rientro del suo 9 dopo l’infortunio nel derby.