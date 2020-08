Durante: “Europa? Da tanto non si vince, spero...

Durante: “Europa? Da tanto non si vince, spero nell’Inter”

Sabatino Durante, procuratore, è intervenuto oggi ai microfoni di “TMW Radio” e ha parlato della spedizione italiana nelle coppe europee che, dopo l’eliminazione dell’Atalanta di ieri, vede la sola Inter in semifinale

SPERIAMO NELL’INTER – Durante spera nell’Inter: «Se vuoi vincere qualcosa servono giocatori bravi e li devi accontentare. E’ rimasta una squadra, l’Inter, e spero vinca l’Europa League perché sono dieci anni che non vinciamo la Champions e 21 che non vinciamo la Coppa Uefa. Qualche domanda ce la dobbiamo fare, non dobbiamo pensare di essere i più bravi».