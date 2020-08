Non solo Inter: su Gosens segnalato l’interesse della...

Non solo Inter: su Gosens segnalato l’interesse della Juventus – Sky

Condividi questo articolo

Robin Gosens è stato uno dei giocatori lanciati nella stagione magica vissuta dall’Atalanta. Sull’esterno tedesco è segnalato da tempo l’interesse dell’Inter, ma potrebbe esserci la concorrenza della Juventus

Robin Gosens è stato uno dei protagonisti della stagione dell’Atalanta, conclusasi ieri con l’eliminazione beffa ai quarti di Champions League ad opera del PSG. La squadra di Gasperini ha messo in mostra tanti giocatori che sono diventati oggetto del desiderio delle big e, nonostante la società non abbia intenzione di vendere i pezzi pregiati per permettere alla squadra di confermarsi sugli ottimi livelli, sembra che sarà difficile trattenere tutti e l’esterno tedesco è uno di quelli che potrebbe partire. Da tempo è segnalato l’interesse dell’Inter, ma il giocatore ora sarebbe entrato nel mirino anche della Juventus e del suo nuovo tecnico Andrea Pirlo. A riportarlo è “Sky Sport 24”.