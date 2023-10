Dumfries il migliore nel suo ruolo nelle qualificazioni a Euro2024! Ecco il voto

Dumfries continua a stupire in questo inizio di stagione, non solo per il buon rendimento con l’Inter, ma anche per quello visto in campo con la maglia della sua nazionale, l’Olanda. Secondo WhoScored, è lui il miglior terzino delle partite di qualificazioni a Euro2024.

IL MIGLIORE – Denzel Dumfries è il migliore nel suo ruolo stando alle ultime prestazioni con la maglia dell’Olanda. Secondo quanto riportato da WhoScored, il giocatore dell’Inter è il miglior terzino con il punteggio più alto (8.13) nelle partite di qualificazioni a Euro2024.

🔥 Denzel Dumfries is the highest rated full-back (8.13) in #EURO2024 qualifying so far pic.twitter.com/IIzrEviweh — WhoScored.com (@WhoScored) October 17, 2023