Donadoni: «Napoli o Milan per lo scudetto? Non dimentichiamo l’Inter!»

Donadoni, ex giocatore di Napoli e Milan oggi allenatore, in una lunga intervista sul Corriere dello Sport ha parlato anche della lotta scudetto, facendo riferimento all’Inter e le qualità di Barella.

LOTTA SCUDETTO – Donadoni dice la sua riguardo la lotta scudetto e le qualità di Barella: «Napoli e Milan per lo Scudetto? Non dimentichiamoci che ci sono anche l’Atalanta, capace in questi anni di trovare una dimensione e un gioco importanti grazie all’abilità di Gasperini, e la capolista Inter, che ha la rosa meglio assortita di tutte nonostante le partenze di Lukaku e Hakimi. Inzaghi ha aggiungendo le sue idee a un gruppo forte. Barella è già da tempo un grande a livello europeo e deve solo limitare le proteste».

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti