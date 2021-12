VIDEO – Dimarco pronto per la Salernitana. «Stasera!»

Federico Dimarco si candida per una maglia da titolare questa sera contro la Salernitana. I nerazzurri alle 20:45 sfidano la squadra di Colantuono per mettere pressione alle rivali per il titolo e l’esterno nerazzurro, sui social, è carichissimo.

APPUNTAMENTO – Come detto Perisic potrebbe rifiatare sulla corsia sinistra con Dimarco pronto a partire da titolare. L’esterno è vicino anche a firmare il rinnovo del contratto come lo stesso suo agente, Beppe Riso, ha affermato (vedi articolo).

Il numero 32 nerazzurro ha dato così l’appuntamento a questa sera per il match contro la Salernitana. Un video di presentazione e una parola: “Stasera!”.