Marotta-Barone, scontro in assemblea. Ecco cosa è successo – TS

Ieri si è tenuta l’assemblea di Lega a Milano. Oltre al tema Salernitana (vedi articolo), si sono anche accesi gli animi sulla questione stipendi dell’Inter. L’amministratore delegato, Beppe Marotta, non le ha mandate a dire a Joe Barone, braccio destro di Commisso, presidente della Fiorentina.

IN REGOLA – La questione che ha fatto scattare il battibecco, come spiega anche Tuttosport, è quella che verrà affrontata martedì in Figc, cioè il possibile rinvio del termine delle verifiche federali sul corretto pagamento di stipendi, imposte e contributi fissato al 16 febbraio. Qui arriva Barone che rispolvera la questione Inter dello scorso anno. I nerazzurri chiesero una proroga per la difficoltà della proprietà a pagare gli ingaggi entro la metà di febbraio. Marotta, dopo le accuse di Barone, ha minacciato di esporre i fatti alla Procura Federale.

FONTE – Tuttosport – Stefano Scacchi