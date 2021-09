Dominguez: «Sette punti in tre gare ma il Bologna continua, testa all’Inter»

Il Bologna stasera ha vinto 1-0 in casa contro il Verona, agganciando l’Inter in classifica (vedi articolo). Il centrocampista argentino Dominguez, ai canali ufficiali del club rossoblù, si proietta sul match di sabato (ore 18).

VOLTARE SUBITO PAGINA – Nicolas Dominguez parla di come il Bologna arriva a sabato, dopo aver battuto il Verona: «Una vittoria molto importante anche per il tipo di gara che abbiamo fatto. Il Verona è una squadra forte e fisica, giocano uomo contro uomo, a tutto campo. È stata una partita dura, nel primo tempo abbiamo sofferto poi ci siamo detti che dovevamo giocare di più con la palla. Alla ripresa abbiamo fatto bene anche difensivamente, siamo riusciti a non prendere gol e a portare a casa i tre punti. Dopo la sconfitta in Coppa Italia abbiamo parlato tra noi, tra la gara di Bergamo e oggi abbiamo dimostrato tanto. Credo sia merito di tutta la squadra, di tutti i reparti, sono arrivati giocatori che ci hanno dato fiducia. Personalmente in campo comunico tanto coi miei compagni. Abbiamo fatto sette punti in tre gare e vogliamo continuare così, la testa è già alla gara con l’Inter».

Fonte: sito ufficiale Bologna FC