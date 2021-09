Sconcerti: «Inter non elettrizzante, ma fatico a capire critiche a Inzaghi»

L’Inter, come noto, ha pareggiato 2-2 contro la Sampdoria nella giornata di ieri. Il giornalista Mario Sconcerti, durante la sua rubrica sul sito Calciomercato.com, valuta la prestazione dei nerazzurri e rispedisce al mittente alcune critiche verso Inzaghi.

PARI COMPRENSIBILE – All’indomani del pareggio per 2-2 contro la Sampdoria il giornalista Mario Sconcerti valuta quanto si è visto al Ferraris. Per lui non c’è da preoccuparsi troppo nonostante una prova non del tutto convincente: «L’Inter di Genova non è stata elettrizzante, è andata in vantaggio due volte ed è sempre stata raggiunta. Ma insomma, poteva anche vincere a Marassi e fatico a capire queste prime critiche a Simone Inzaghi. In prospettiva l’Inter è la squadra più pronta di tutti. Il Milan è tanto bello, la Roma ha fiammate e non è mai sazia, ma l’Inter resta la più forte».

Fonte: Calciomercato.com – Furio Zara