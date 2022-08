Dionisi: «Pinamonti già in gol, intelligente. No a carichi di responsabilità»

Dionisi ha parlato alla vigilia di Sassuolo-Milan, match che aprirà la quarta di giornata di campionato. Il tecnico si è concentrato anche sull’ambientamento dell’ex Inter Pinamonti

INTELLIGENTE − Alla vigilia di Sassuolo-Milan, Dionisi ha speso qualche parola anche sull’ex Inter: «Pinamonti non è arrivato da tanto, avendo già trovato il gol, tutto questo può aiutare nella conoscenza e nell’inserimento in squadra. Andrea sta bene fisicamente, l’inserimento nella squadra è a buon punto. Ci vuole più tempo per acquisire la conoscenza del singolo che può darti la palla in un certo momento. Però Pinamonti è un giocatore intelligente, riconosce le situazioni. Si è messo a disposizione, ha doti individuali e grandi umiltà però non lo carichiamo di tutte le responsabilità. Continuerà a far bene».