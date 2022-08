Cassano: «Bastoni sopravvalutato, che disastri! All’Inter in 3-4 fuori forma»

Antonio Cassano ha espresso il suo parere nei confronti di Bastoni, ritenuto sopravvalutato. L’ex giocatore ha analizzato il match tra Lazio e Inter condannano un paio di giocatori

MALE − Cassano ha analizzato il match dell’Olimpico, sparando a zero su Bastoni: «L’Inter ha fatto un possesso palla sterile, zero occasioni da gol in 45′. Mi è piaciuta veramente poco, farà fatica se non ingraneranno quei 3-4 giocatori. Marcelo Brozovic male, Romelu Lukaku entrerà in condizione solo dopo due mesi. Alessandro Bastoni sopravvalutato, sta facendo tanti disastri ma l’Inter comunque ce la troveremo li su a maggio». Cassano ha ragionato sul suo account Instagram.