Kjaer torna ma Pioli deve rinunciare a due punte. A rischio anche per Milan-Inter?

Kjaer è pronto a riprendersi il posto al centro della difesa rossonera. Il centrale danese è l’unica vera buona novità in casa Milan, che contro il Sassuolo dovrà fare a meno di due attaccanti. Come riportato da Sky Sport, Pioli si ritrova in emergenza nel reparto offensivo. E nel weekend è previsto il derby Milan-Inter…

DOPPIA ASSENZA – Il Milan ritrova Simon Kjaer in difesa dopo il lungo stop ma deve fare a meno di due attaccanti. Queste le ultime novità in casa rossonera. Contro il Sassuolo non ci saranno né Ante Rebic né Divock Origi, che non partiranno per Reggio Emilia con il resto della squadra. La decisione è di Stefano Pioli, che rinuncia alle due punte perché non sono al 100%. Pertanto, Rebic e Origi non ci saranno in Sassuolo-Milan, come riportato dal collega Manuele Baiocchini – inviato per Sky Sport al seguito del Milan – alla vigilia della partita. Riusciranno entrambi a recuperare per il Derby di Milano in arrivo? Sabato, infatti, è in programma l’attesissimo Milan-Inter ma oggi forse solo il rientrante Kjaer è sicuro di essere a disposizione di Pioli. Non solo problemi per Simone Inzaghi, quindi, che in Milan-Inter quasi sicuramente non avrà a disposizione Romelu Lukaku (vedi aggiornamento).