Dimarco punto fermo dell’Inter del futuro: obiettivo rinnovo entro il 2021 – TS

Dimarco è sempre più importante all’interno della rosa di Simone Inzaghi. Lui e Calhanoglu sono ritenuti essenziali da calcio piazzato. Come specificato oggi da TuttoSport, il rinnovo è solo una formalità: nero su bianco entro il 2021.

VERSO IL RINNOVO – Se Calhagnolu è l’ultimo grande colpo a zero di Marotta e Ausilio, il percorso di Dimarco all’Inter ha trovato compimento dopo un lungo percorso tra settore giovanile e prestiti. Entrambi sono gli uomini deputati a calciare i piazzati, punizioni comprese, e i risultati si sono visti: degli assist di Calhanoglu e Dimarco, hanno beneficiato praticamente tutte le torri della squadra, da Skriniar a Dzeko, così come Perisic e anche Vecino. Dimarco in particolare, è un punto fermo dell’Inter attuale e soprattutto del futuro, e il rinnovo è in dirittura: firma vicina fino al 2026, con obiettivo di mettere tutto nero su bianco entro la fine dell’anno.

Fonte: TuttoSport