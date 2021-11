Luiz Felipe, parla Marotta: «Piace all’Inter ma non è l’unico»

Luiz Felipe è uno dei difensori seguiti da tempo dall’Inter, considerando il suo contratto in scadenza con l’Inter. L’edizione odierna di TuttoSport ha riportato una dichiarazione di Beppe Marotta, riguardo il difensore biancoceleste.

CONFERMA – Marotta conferma l’interesse dell’Inter per il difensore della Lazio: «Luiz Felipe ci piace ma non è l’unico giocatore che stiamo seguendo». L’altro, come specificato da TuttoSport, è il difensore tedesco Ginter, pure lui svincolato a giugno dal Borussia Monchengladbach.

Fonte: TuttoSport