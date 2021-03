Dimarco cuore nerazzurro (da Verona): «Buon compleanno Inter»

Federico Dimarco non dimentica le origini e si dimostra un cuore nerazzurro. Da Verona, squadra in cui milita attualmente, l’esterno sinistro ha augurato buon compleanno all’Inter per i suoi 113 anni.

CUORE NERAZZURRO – Federico Dimarco, esterno di proprietà nerazzurra che sta stupendo tutti in questa stagione in prestito al Verona, ha voluto mostrare tutto il suo amore per questi colori. Attraverso i suoi canali social, infatti, ha voluto augurare buon compleanno alla società per i suoi 113 anni di storia: «Buon compleanno Inter» il suo breve, ma significativo messaggio.