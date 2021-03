CondÃ²: Â«Eriksen meglio di Vidal a fare il Vidal. Inter, concesso un erroreÂ»

Condò: «Eriksen meglio di Vidal a fare il Vidal. Inter, concesso un errore»

Paolo Condò

Paolo Condò, giornalista sportivo e opinionista, è intervenuto negli studi di “Sky Sport 24” per analizzare il percorso dell’Inter in campionato e le prestazioni di Christian Eriksen e Arturo Vidal, prendendo specialmente in considerazione la sfida contro l’Atalanta di ieri sera.

GRANDE FAVORITA – Paolo Condò non ha dubbi. Dopo Inter-Atalanta, il campionato ha ancora di più una favorita. Specialmente con un giocatore ritrovato come Christian Eriksen. Queste le sue parole sulla situazione in casa nerazzurra: «Il campionato ha una favorita molto chiara. L’Inter si è anche guadagnata la possibilità di commettere un errore, un vantaggio non da poco. Ieri c’è stata un’ultima verità: anche a fare il Vidal, Eriksen in questo momento è più bravo di Vidal in questo momento. Ieri è entrato benissimo nella fase finale del match. Ha fatto bene anche in fase difensiva e penso che non uscirà più dalla formazione. Lui e Perisic sono stati i veri acquisti di gennaio dell’Inter».